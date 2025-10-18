Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notuna ilişkin değerlendirmede değişiklik yapmadı. 17 Ekim 2025 tarihi, S&P’nin değerlendirme takviminde Türkiye, Hollanda ve Togo için yer almasına rağmen üç ülkeye dair yeni bir güncelleme yayımlanmadı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, bu ülkeler için yarı yıllık gözden geçirmenin tamamlandığı, ancak mevcut kredi notlarında bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.

MEVCUT NOT: “BB-” GÖRÜNÜM: “DURAĞAN”

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu “BB-”, kredi notu görünümünü ise “durağan” olarak sürdürdü. Kuruluşun daha önce yaptığı değerlendirmelerde de bu seviyeler korunmuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimlerinde belirtilen tarihler, not ya da görünüm değişikliğinin mutlaka yapılacağı anlamına gelmiyor. Bu tarihler, değerlendirme ihtimalinin bulunduğu periyotları işaret ediyor.