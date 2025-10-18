Koç Holding, uluslararası finans kuruluşlarıyla 600 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşmasına imza attı. Şirket, söz konusu gelişmeyi Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Kredi sözleşmesi kapsamında yer alan bankalar şu şekilde sıralandı:

Bank of America Europe DAC, BNP Paribas Fortis SA/NV, HSBC Bank Middle East Limited, ING Bank N.V., Dublin Branch, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, MUFG Bank, Ltd., Société Générale ve Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited.

FAİZ ORANI VE GERİ ÖDEME ŞARTLARI

Açıklamaya göre kredi, masraf ve komisyonlar hariç olmak üzere SOFR + yüzde 1,95 faiz oranıyla kullanılabilecek.

Anlaşmaya göre kredi, imza tarihinden itibaren ilk 2,5 yıl boyunca geri ödemesiz olacak. Bu sürede faiz ödemeleri altı ayda bir yapılacak.

5 YIL VADELİ YAPILANDIRMA

Toplamda 5 yıl vadeli olarak yapılandırılan kredi, geri ödeme sürecinde 6 eşit taksitle, altı ayda bir ödenecek. Kredi kullanımının ilk 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.