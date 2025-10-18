Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ekim ayı itibarıyla güncellenen dünya sıralamasını açıkladı. Açıklanan listeye göre A Milli Futbol Takımı, 1570 puanla bir basamak yükselerek 26. sırada yer aldı.

Sıralamada, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda Türkiye’nin rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korudu. Arjantin 1872 puanla ikinci sıraya yükselirken, Fransa 1862 puanla üçüncü sıraya geriledi.

İLK 10’DA ÖNE ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER

Yeni sıralamada Almanya, iki basamak birden yükselerek 1713 puanla yeniden ilk 10 ülke arasına girdi. İtalya bir basamak yükselerek 9. sıraya yerleşti. Hollanda, 6. sıraya yükselirken, Brezilya bir sıra gerileyerek 7. oldu.

İlk 10 şu şekilde sıralandı:

İspanya – 1880 Arjantin – 1872 (+1) Fransa – 1862 (-1) İngiltere – 1824 Portekiz – 1778 Hollanda – 1759 (+1) Brezilya – 1758 (-1) Belçika – 1740 İtalya – 1717 (+1) Almanya – 1713 (+2)

SIRALAMANIN YENİ TARİHİ BELLİ OLDU

FIFA, bir sonraki dünya sıralamasını 21 Kasım 2025’te açıklayacak. A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında alacağı sonuçlarla sıralamadaki yerini daha yukarı taşımayı amaçlıyor.