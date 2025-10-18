Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iletilen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması talebini değerlendirmek üzere 18 Ekim’de saat 14.00’te toplandı.

Toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, mahkeme tarafından gönderilen yazının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na ulaştığını ve “daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına” ilişkin görüş içerdiğini belirtti.

YSK’DAN “KONGRE DEVAM EDECEK” KARARI

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, kongrenin yapılıp yapılmayacağı konusunda YSK'dan görüş talep etti. Özübek, kurulun bu talep doğrultusunda toplandığını ve alınan karar hakkında şu ifadeyi kullandı:

“Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı hususunda karar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”

Ayrıca kongrenin devamı yönünde karar alındığını belirten Özübek, kararın taraflara ve ilgili birimlere iletileceğini söyledi.

MAHKEMENİN TEDBİR KARARI VE GEREKÇELERİ

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim’de yapılacak kongrenin tedbiren durdurulmasını istemişti. Talepte, daha önce verilen tedbir kararının kaldırılmadığı ve bu haliyle kongrenin gerçekleştirilmesinin yargı kararına aykırı olduğu belirtilmişti.

Şikayet dilekçesinde CHP’li Özlem Erkan, 8 Ekim 2023’teki İstanbul İl Kongresi’nde usulsüzlük yapıldığını, delegelerin çeşitli vaat ve maddi menfaat karşılığında yönlendirildiğini, 600 delege sınırının aşıldığını ve bunun savcılık soruşturmalarıyla ortaya konduğunu öne sürdü. Dilekçede, şu taleplere yer verildi:

8 Ekim 2023’teki kongrede alınan kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması

Seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulunun görevden uzaklaştırılması

Önceki yöneticilerin görevlerine iadesi ya da geçici kurul atanması

Kongre delegelerinin görevden alınması

Olağan Kurultay sürecinin İstanbul özelinde tedbiren durdurulması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı yatırımcıya çağrı İçeriği Görüntüle



GEÇİCİ YÖNETİM ATANDI

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan bir geçici kurulu görevlendirdi. Bu kurul, il başkanlığı ve yönetim yetkilerini üstlendi. Ayrıca 8 Ekim 2023 kongresinde seçilen kurultay delegeleri de görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinde yalnızca İstanbul İl Örgütü tarafından yürütülecek seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da hükmetti.

Davalı tarafın itirazı reddedildi. Dava sürecinin son duruşması 3 Ekim’de yapılmış, mahkeme duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE TARTIŞMALI KONGRE SÜRECİ

CHP İstanbul İl Kongresi’ne dair hukuki süreç, 2023’teki kongreye dayanıyor. 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan Kongre’de Özgür Çelik il başkanı seçilmiş, ardından “oylamada usulsüzlük” iddiaları gündeme gelmişti. Bu gelişmelerin ardından mahkeme mevcut yönetimi görevden almış ve geçici yönetim görevlendirmişti.

Bu karar sonrası Sarıyer’deki il başkanlığı binasında gerginlik yaşanmış, polis ile partililer arasında arbede yaşanmıştı. CHP yönetimi, binayı kapatarak Bahçelievler’e taşıma kararı almıştı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davayı esastan reddetmişti.

24 Eylül 2025’te olağanüstü toplanan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden Özgür Çelik başkan seçilmişti. Bu kongre de durdurulmak istenmiş, ancak YSK yine kongrenin devamına karar vermişti.