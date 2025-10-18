İçişleri Bakanlığı, eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyen sürücüler için son tarihi açıkladı. 31 Ekim 2025’e kadar başvuru yapılmaması durumunda bu belgeler geçersiz olacak.

ÜCRETLER YÜKSELECEK

Yapılan açıklamaya göre, eski tip ehliyetler bu tarihe kadar yalnızca 15 lira karşılığında yenilenebilecek. 1 Kasım 2025’ten sonra ise yeni ücret tarifesi uygulanacak.

B sınıfı sürücü belgesinin yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.

A, A1, A2 ve F sınıfı belgeler için bu tutar 3 bin 643 lira,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfları için ise 11 bin 235 lira olarak uygulanacak.

RANDEVULAR NEREDEN ALINACAK?

Ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199 Çağrı Merkezi, NVİ mobil uygulaması veya nvi.gov.tr adresi üzerinden randevu alınabiliyor.

Başvuru sırasında şu belgelerin ibraz edilmesi gerekiyor:

Eski sürücü belgesi

Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu

Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf

MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi İstanbul'da kara para aklama operasyonu İçeriği Görüntüle

15 liralık başvuru ücretinin ödendiğine dair makbuz

YENİ EHLİYETLER NASIL TESLİM EDİLECEK?

Başvurular nüfus müdürlüklerinden yapılıyor. Yeni tip sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanarak PTT aracılığıyla vatandaşların adresine teslim ediliyor.

Bu süreçte vatandaşlar, geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.

YOĞUNLUK UYARISI

Yetkililer, son haftalarda nüfus müdürlüklerinde yaşanabilecek yoğunluklara dikkat çekerek, başvuruların son güne bırakılmaması gerektiğini bildirdi.