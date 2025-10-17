Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu çerçevesinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi. Molcean, forumun organizasyonu dolayısıyla Emine Erdoğan’ı tebrik etti.

Görüşmede, sürdürülebilir toplu konut projeleri, atık yönetiminin yaygınlaştırılması ve organik tarım konuları ele alındı. Görüşmeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da katıldı.

JEFFREY SACHS İLE GAZZE GÜNDEMİ

Emine Erdoğan bir diğer görüşmesini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Jeffrey Sachs ile gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmede Sachs, Gazze barış sürecinde Türkiye’nin destek, katkıları ve liderliği için teşekkür etti.

Görüşmede Gazze’deki insani durum ve çözüm önerileri değerlendirildi. Sachs, bir sonraki adımın Filistin’in Birleşmiş Milletler'de tanınması olduğunu ifade etti. Görüşmede Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Maarif Vakfı Başkanı Mesut Özdil de hazır bulundu.

İRAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI ANSARI İLE TEMAS

Emine Erdoğan, forum kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile de görüştü. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Uluslararası Sıfır Atık Forumu’muz vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya gelmekten mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

Ansari, İran’ın atık yönetimi alanında çalışmalar yürüttüğünü ancak bu alanda gelişmeye açık olduklarını belirtti. Türkiye’nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi çevre politikalarında önemli bir tecrübeye sahip olduğunu vurguladı.

Görüşmede barışın çevre politikalarında başarıya ulaşmak için vazgeçilmez olduğu ifade edilirken, Shina Ansari, Türkiye’nin net duruşuna ve İran’ın yanında yer almasına teşekkür etti.

Emine Erdoğan, bölgede saldırganlık ve çatışmaların yaygınlaştığını, buna karşın dost ülkelerin birbirine destek vermesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Türkiye’nin İran’ın yanında olduğunu vurguladı.