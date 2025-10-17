Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iç borçlanma politikasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılında deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranını, gelecek yıl düşüreceklerini söyledi.

Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla, özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir.”

“REEL SEKTÖRE DESTEK VURGUSU”

Paylaşımında, kamunun daha az borçlanması sayesinde, piyasada özel sektör için daha fazla kaynak oluşacağına işaret eden Bakan Şimşek, bu durumun reel sektörün büyümesine olumlu katkı sağlayacağını kaydetti.