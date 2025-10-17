İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu’na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yatırımcılara açık olduğunu vurguladı. Erdoğan, küresel ticarette belirsizliklerin ve risklerin arttığı bir dönemde yapılan forumda önemli değerlendirmelerin paylaşıldığını belirtti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'nin kapısı yatırımcılara ardına kadar açık. Ticari münasebetlerimizin geleceğine dair güçlü bir sinerji oluştu. Buradan yeni dostlukların kurulmasını, yeni ortaklıkların tesis edilmesini önemsiyor, bunların kalıcı olmasını diliyorum.”

“DÜNYANIN EN BÜYÜK 17’NCİ EKONOMİSİYİZ”

Ekonomik verilere değinen Erdoğan, Türkiye’nin milli gelirinin 1.5 trilyon dolar sınırına ulaştığını belirtti. Türkiye'nin dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olduğunu ifade eden Erdoğan, satın alma paritesine göre bu yıl 11’inci sıraya yükseleceğini söyledi.

Erdoğan, ekonomik gelişmelere ilişkin şunları aktardı:

“23 yılda yıllık ortalama yüzde 5.4 oranında büyüme kaydettik. 2024 yılında kişi başı gelir 14 bin 751 dolara ulaştı. Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı. Merkez Bankası rezervimiz 27 milyar dolardı, bugün 189.7 milyar dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 270 milyar doları zorluyor. Turist sayımızı 15 milyondan 62 milyona, turizm gelirimizi ise 61 milyar doların üzerine çıkardık.”

Ayrıca Türkiye’nin milli gelire oranla dünyada en fazla yardım yapan ülkelerden biri olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

“GAZZE’DE 2 YIL BOYUNCA SOYKIRIM YAŞANDI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2 yıl süren saldırılarda 68 bin Filistinlinin öldüğünü, 170 bini aşkın kişinin ise yaralandığını söyledi.

Erdoğan, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İsrail'in 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarında 68 bin Filistinli şehit oldu. 170 bini aşkın kardeşimiz yaralandı, 20 binden fazla çocuk öldü. Enkazların altında ne kadar masumun naaşı olduğunu kimse bilmiyor. 2 yıl boyunca soykırım yaşandı, sözde medeni dünya buna engel olamadı, doğru düzgün tepki gösteremedi. Soykırım sürerken bize ve Afrikalı kardeşlerimize demokrasi dersi veren batılı devletler İsrail'e silah yardımı yapmaya devam etti.”