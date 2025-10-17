İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcı, fenomen ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasıyla işlem yapıldı. İfadeleri alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen bu kişilerden saç ve kan örnekleri alındı.

8 KİŞİNİN TEST SONUCU POZİTİF

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan testlerde 19 kişiden 8’inin sonuçları pozitif çıktı. Pozitif çıkan isimlerin baş harfleri D.P., D.T., D.T, B.B.T., B.A, K.A., M.A. ve K.Y. olarak açıklandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖTÜRÜLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadeleri alınan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu yer aldı.