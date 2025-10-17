Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik vurgusu yaptı. “Bu sefer başaracağız, bu sefer barış hakim olacak, bu sefer esenlik hakim olacak, bu sefer kardeşlik hakim olacak” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Kurtulmuş, 5 Ağustos'tan bu yana faaliyet gösteren Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kapsamında yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşunun görüşlerini ifade ettiğini belirtti. “Farklı kanaatlere sahip olsalar da herkes aynı cümleyi söyledi” diyen Kurtulmuş, “Artık biz bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz. Silahları ortadan kaldırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BU COĞRAFYANIN MAYASI KARDEŞLİKTİR”

Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek, kardeşlik kültürünün önemine vurgu yaptı. “Bu toprakların mayası birliktir, beraberliktir, kardeşliktir” diyen Kurtulmuş, Ahmed-i Hani, Melaye Ciziri, Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi isimlerin ortak değerleri temsil ettiğini söyledi.

Konuşmasında Selahaddin Eyyubi’nin adalet anlayışına da değinen Kurtulmuş, “Eyyubi’nin fethettiği yerlerde önce adalete dair sözü duyuldu, kılıç değil” dedi.

“TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİ DÜNYAYA MODEL OLACAK”

Türkiye'nin yürüttüğü sürecin, başarıyla tamamlanması halinde dünyaya örnek teşkil edeceğini savunan Kurtulmuş, bu modelin siyasal bilgiler fakültelerinde okutulabileceğini belirtti. Barış ve kardeşlik inşasında kültürel farklılıkların birleştirici unsur olduğunu ifade eden Kurtulmuş, ana dilin insanın en temel haklarından biri olduğunu söyledi.

“Dil üzerinden ayrımcılık yapmak bizim lügatimizde yazmaz” diyen Kurtulmuş, Alparslan’ın ve Selahaddin’in çocuklarının ırkçılığı ve faşizmi reddettiğini ifade etti.

“YA BİZ BAŞARACAĞIZ YA EMPERYALİSTLER”

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Kurtulmuş, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sert bir dille eleştirdi. “İsrail’in bu saldırganlığı asla kabul edilemez” diyen Kurtulmuş, “Bugünün emperyalizminin görünen yüzü Siyonizmdir” ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Orta Doğu halklarının birlik içinde olması gerektiğini belirterek, “Bu sefer ya biz başaracağız ya emperyalistler. Mutlaka başaracağız” dedi.

GENİŞ KATILIM

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, HÜDA-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, CHP, DEM Parti, DEVA ve Saadet Partisi milletvekilleri ile Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak, Diyarbakır Baro Başkanı Abdulkadir Güleç ve Rektör Kamuran Eronat da katıldı.