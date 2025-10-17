Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Ankette tüketici fiyat endeksine (TÜFE) ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti.

Geçen ay yüzde 2,05 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu ayki ankette yüzde 2,34 olarak ölçüldü. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,86'dan yüzde 31,77'ye yükseldi.

12 VE 24 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ DE ARTTI

Anket verilerine göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi önceki anket döneminde yüzde 22,25 iken, bu dönem yüzde 23,26 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 16,78'den yüzde 17,36'ya çıktı.

Katılımcıların 2025 yılı Ekim ayına ilişkin 12 ay sonrası olasılık tahminlerinde, TÜFE’nin:

%22,07 olasılıkla %19,00 – 21,99 aralığında,

%50,32 olasılıkla %22,00 – 24,99 aralığında,

%19,54 olasılıkla %25,00 - 27,99 aralığında

artması öngörüldü.

Nokta tahminlere göre ise katılımcıların:

%15,87’si %19,00 – 21,99 aralığında,

%60,32’si %22,00 – 24,99 aralığında,

%17,46’sı %25,00 – 27,99 aralığında

beklenti bildirdi.

24 ay sonrası için yapılan değerlendirmede ise TÜFE'nin:

%19,52 olasılıkla %13,00 – 15,99 aralığında,

%39,74 olasılıkla %16,00 – 18,99 aralığında,

%18,04 olasılıkla %19,00 – 21,99 aralığında

artış göstereceği tahmin edildi.

Nokta tahminlere göre 24 ay sonrası beklentiler:

%15,79 oranında %13,00 - 15,99 aralığında,

%43,86 oranında %16,00 – 18,99 aralığında,

%21,05 oranında %19,00 – 21,99 aralığında toplandı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİSİ YÜZDE 39

Ankette, Borsa İstanbul Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki ankette %40,48 iken, bu dönemde %39,15 oldu. Ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise %39,00 olarak belirlendi.

DOLAR BEKLENTİSİNDE GERİLEME

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,85 TL iken, bu dönemde 43,56 TL olarak açıklandı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 48,96 TL’den 49,75 TL’ye yükseldi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DE YÜKSELDİ

Katılımcıların 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisi bir önceki dönemde %3,2 iken, bu anket döneminde %3,3'e çıktı. 2026 yılı GSYH büyüme beklentisi ise %3,7’den %3,8’e yükseldi.