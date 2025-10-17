2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kapsamında memurların fazla mesai ücretleri yeniden belirlendi. Buna göre, 2025’te 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026’dan itibaren yüzde 29,3 oranında artışla 16 lira 55 kuruş olacak.

MAKAM ŞOFÖRLERİNE ÖZEL DÜZENLEME

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan makam şoförleri ve personeline ayda 90 saate kadar, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarındaki şoförlere ise 60 saate kadar saatlik 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak. Bu personelin önceki fazla mesai ücreti 13 lira 60 kuruştu.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERLE ÇALIŞANLARA AYRI TARİFE

Bakanlık kurulları, genel müdürlükler, valilikler, kuvvet komutanlıkları ve belediye başkanlıkları gibi üst yöneticilerle birlikte görev yapan personele de ayda 90 saate kadar 17 lira 60 kuruş ödeme yapılacak. Her bir makam için toplam aylık mesai sınırı 450 saat olarak belirlendi.

YURT GÖREVLİLERİ VE EĞİTİM PERSONELİNE EK ÖDEMELER

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan ve fazla mesai karşılığında izin kullanamayan personele, ayda 90 saate kadar saat başına 16 lira 55 kuruş ek ödeme yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı mesleki ve teknik eğitim bölgesindeki okullar ve bunlarla bağlantılı meslek yüksekokullarında görev yapan idari personel ise ayda 100 saate kadar fazla mesai yapabilecek. Bu personele saatlik 28 lira 20 kuruş ödeme yapılacak.

YURT İÇİ GÜNDELİKLERDE DE ARTIŞ

Harcırah Kanunu kapsamında ödenen yurt içi gündeliklerde de artış yapıldı: