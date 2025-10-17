Altının ons fiyatı yaklaşık 4.379 dolar seviyesine ulaşarak önceki rekorlarına doğru geri yöneldi. Ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi, altına olan ilgiyi artırıyor.

GRAM VE ÇEYREK ALTINDA YENİ SEVİYELER

Gram altın gün içinde en düşük 5.772 TL, en yüksek 5.901 TL seviyesi görüldü; şu anda ~ 5.877 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın Kapalıçarşı’da 10 bin TL’nin üzerine çıktı.

YÜKSELİŞİN ARKA PLANINDAKİ ETKENLER

Altına yönelişi tetikleyen faktörler arasında;

ABD–Çin ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesi,

ABD hükümet kapanışı endişeleri,

Fed’in faiz indirimi beklentileri,

Merkez bankalarının alımları ve ETF’lere girişler yer alıyor.