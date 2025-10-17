Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 26'sı gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Gözaltı kararı verilen üç kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

REMZİ SANVER DE GÖZALTINDA

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can ile birlikte Remzi Sanver’in ismi dikkat çekti.

SANVER’İN PROFESYONEL GEÇMİŞİ

Remzi Sanver, 7 Haziran 1980 tarihinde İstanbul Fatih’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde asistanlıkla başlayan akademik kariyerine, Bilgi Üniversitesi’nde yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarıyla devam etti. 2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. Günümüzde Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi’nin (CNRS) Paris Dauphine Üniversitesi’ndeki LAMSADE laboratuvarında araştırma profesörü olarak görev yapıyor.

Sanver, 2021-2022 yıllarında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter ve Sözcü olarak görev aldı.

MASONLUK KARİYERİ

1991 yılında İstanbul Ülkü Locası’nda tekris edilen Remzi Sanver, locasında çeşitli görevler üstlendi. 2003-2005 yılları arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda Üstad-ı Muhterem olarak görev yaptı. 2007-2009 döneminde büyük sekreterlik, 2010-2013 ve 2023 itibarıyla yeniden büyük üstatlık görevlerini yürüttü. Skoç Riti’ne göre 33. derece mason olan Sanver, şu anda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nın Büyük Üstadı konumunda bulunuyor.