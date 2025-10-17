Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye katılmasının ardından, benzer bir geçişin Afyonkarahisar’dan da yaşanacağı ileri sürüldü. Siyasi kulisleri hareketlendiren iddiaya göre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’den ayrılarak AK Parti'ye geçecek. Aynı kapsamda iki ilçe belediye başkanının da partilerinden istifa edeceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A MESAJ GÖNDERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklara dayandırılan iddialarda, Burcu Köksal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a aracılar üzerinden AK Parti'ye geçme isteğini ilettiği ifade edildi.

YEREL GAZETEDEN DİKKAT ÇEKEN HABER

Kocatepe Gazetesi'nde yer alan habere göre, CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Ankara’daki temaslarının ardından AK Parti'ye geçme yönünde adım attı. Aynı haberde, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ve Evciler Belediye Başkanı Berrin Uğurlu’nun da CHP’den istifa ederek AK Parti'ye katılmak üzere başvurduğu belirtildi.

GÜRKAN HACIR: “BİLGİ TEYİTLİ”

TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Gürkan Hacır, konuya ilişkin bilgi aldığını açıkladı. Hacır, Sinan Burhan’ın kendisine “Burcu Köksal AK Parti’ye geçiyor. Net bilgidir” şeklinde mesaj gönderdiğini belirtti. Ayrıca, Burhan’ın bu bilgiyi Afyon’daki kaynaklar üzerinden teyit ettiğini aktardı.

BARIŞ YARKADAŞ: “KÖKSAL TELEFONUNU KAPATTI”

Gazeteci Barış Yarkadaş, Burcu Köksal’ın şu anda telefonunun kapalı olduğunu ve kimsenin kendisine ulaşamadığını söyledi. Yarkadaş, ayrıca CHP Genel Merkezi'nin İzmir İl Başkanlığı için Çağatay Güç’ü düşündüğünü ve Güç’ün adaylığını açıkladığını da ifade etti.

“GEÇMİŞTE BACADAN GİRDİM, GEREKİRSE YİNE GİRERİM”

Yaklaşık iki ay önce de benzer geçiş iddiaları gündeme gelmişti. Burcu Köksal o dönemde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin evladıyım. Atatürk milliyetçisiyim; devletine, vatanına, milletine, bayrağına canını verecek kadar bağlı bir Cumhuriyet Halk Partiliyim. Öyle partinin içinde siyaset yapamayacak bir alan kalmazsa da yine bu partide yeni bir alan açarım. Geçmişte kapıdan kovdular bacadan girdim, yine gerekirse bacadan girerim. Gerisi vız gelir, tırıs gider.”