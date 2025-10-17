İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Can Holding soruşturması çerçevesinde ikinci bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, bunlardan 26'sı gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER ARASINDA TANIDIKLAR VAR

Gözaltına alınanlar arasında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can da bulunuyor.

ÜÇ ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Şüphelilerin şirket merkezleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. Gözaltı kararı verilen kişilerden üçünün yurt dışında olduğu belirtildi.

TEKDAĞ'A DAHA ÖNCE EV HAPSİ VERİLMİŞTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamaları yöneltildi. Gözaltına alınan isimler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık talebiyle Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya, Kemal Çimen ve Cemal Can tutuklanmış; Kenan Tekdağ ise "ev hapsi" ve "yurt dışı çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında soruşturmayı sürdürüyor.

BAKANLIK RAPORUYLA HAREKETE GEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından hazırlanan 17 Şubat 2022 tarihli raporda, Can Holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura yoluyla vergi kaçakçılığı yaptığına dair bulgular yer aldı.

KAYIT DIŞI FATURA ZİNCİRİ İDDİASI

Holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri üzerinden mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemlerle kayıt dışı fatura zinciri oluşturulduğu belirtildi. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığı değil, vergi kaçırmaya yönelik olduğu bilgisi dosyada yer aldı.

88 MİLYAR TL'LİK HAREKETLİLİK

Soruşturma kapsamında MASAK raporuna göre, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yıllarında banka hesaplarında toplam 88 milyar TL tutarında kaynağı belirsiz finansal hareketlilik tespit edildi.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturmada adı geçen Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can dahil 16 kişi gözaltına alındı. Mahkeme kararıyla 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.