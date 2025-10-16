Süper Lig kulübü Fenerbahçe, Başkan Sadettin Saran liderliğinde kulüp içinde başlatılan yeniden yapılanma sürecine devam ediyor. Bu kapsamda, A Takım scout ekibinde görev alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Suphi Baykam ile yollar ayrıldı.

TRT Spor’un aktardığına göre, söz konusu dört ismin kulüple ilişiği kesildi. Sarı-lacivertli kulübün bu gelişmeyi kısa süre içerisinde resmi olarak duyurması bekleniyor.

ÖNCEDEN DE AYRILIKLAR YAŞANMIŞTI

Fenerbahçe'de daha önce de bazı görev değişiklikleri yapılmıştı. Yeni yönetimin işbaşı yapmasının ardından, Futbol İletişim Koordinatörü Alper Yemeniciler ile A Takım diyetisyeni Cenk Özyılmaz görevlerinden ayrılmıştı. Ayrıca A Takım kadrosunda yer alan milli futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı bırakılmıştı.