Türkiye'nin iletişim altyapısını dönüştürecek 5G ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirildi. İhalede 700 MHz ve 3,5 GHz bantlarında toplam 11 frekans paketi, üç büyük mobil operatöre tahsis edildi.

ÜÇ OPERATÖR TEKLİF VERDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ihalenin toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacağını açıklamıştı. Kapalı teklif usulüyle başlayan ihale, sözlü açık artırma yöntemiyle devam etti.

İhaleye Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, TTMobil İletişim Hizmetleri AŞ (Türk Telekom) ve Vodafone Telekomünikasyon AŞ temsilcileri katıldı. Teklif dosyaları, İhale Komisyonu'na teslim edildi.

KAZANANLAR VE TEKLİFLER AÇIKLANDI

İhalede 700 MHz frekansında:

A1 paketi için en yüksek teklifi 429 milyon dolarla Turkcell verdi.

A2 paketi için 426 milyon dolarla Vodafone teklif sundu.

A3 paketi için 425 milyon dolarla Türk Telekom teklif verdi.

3,5 GHz frekansında:

B1 paketi için en yüksek teklifi 214 milyon dolarla Turkcell sundu.

B2 paketi için 209 milyon dolarla Türk Telekom teklif verdi.

B3 paketi için 201 milyon dolarla Vodafone teklif verdi.

B4 paketi için en yüksek teklif 187 milyon dolar ile yine Turkcell’den geldi.

ÖDEME TAKSİTLERLE YAPILACAK

İhale sonucunda ortaya çıkan toplam bedel, üç eşit taksitte ödenecek. Gecikme halinde yıllık yüzde 15,86 oranında faiz uygulanacak. Ödemelerin 30 gün içinde yapılmaması durumunda BTK, yetkilendirme sürecini feshedecek.

Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak. Ayrıca, mevcut yetkilendirmelerin 5G kapsamına dahil edilebilmesi için işletmeciler, her yıl brüt satışlarının yüzde 5’i kadar ödeme yapacak.

"İNTERNET HIZI 10 KAT ARTACAK"

Abdulkadir Uraloğlu, 5G teknolojisinin sadece bireysel kullanıcılar değil, birçok sektör açısından da dönüştürücü olacağını belirtti.

Uraloğlu, "Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenebilecek. 5G teknolojisi sahip olduğu çok düşük gecikmeli mobil iletişim ve yoğun makine tipi haberleşme özellikleri ile birçok sektörde iş süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım ve akıllı fabrikalar gibi uygulamalarda 5G'nin sunduğu olanaklardan faydalanılacağını belirtti.

YERLİLİK VE MİLLİLİK VURGUSU

5G altyapısında yerlilik ve millilik teşvik edilecek. Altyapıda yüzde 60’a varan yerli ürün ve yüzde 30’a kadar milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu getirilecek. Böylece dışa bağımlılığın azaltılması ve yerli üretimin artırılması hedefleniyor.