İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekim meclis toplantısında kabul edilen zamla birlikte, 1 Kasım 2025’ten itibaren tam biniş ücreti 25 TL’den 30 TL’ye, öğrenci bileti 10 TL’den 15 TL’ye yükseliyor. 2025 yılında İZBAN’a yapılan ikinci zam oldu.

Meclisin ikinci oturumunda, plan bütçe ve ulaşım komisyonu raporu doğrultusunda yapılan oylamada oy çokluğuyla zam önergesi kabul edildi. Zam, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

GEÇMİŞTEKİ DEĞİŞİMLER

Ağustos ayı meclis toplantısında da önemli kararlar alınmıştı. O oturumda, İZBAN’ın İzmirim Kart entegrasyonundan ayrılması, 90 dakikalık ücretsiz aktarma uygulamasının kaldırılmasıve Halk Taşıt uygulamalarının sona erdirilmesi yönünde karar verilmişti.