İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen talimata göre, resmi ve özel tüm liselerde eğitim gören öğrencilerin cuma namazı için kolaylık sağlanması isteniyor. Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye göre, söz konusu yazı İstanbul’daki tüm ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletildi.

MESCİDİ BULUNMAYAN OKULLAR İÇİN KOORDİNASYON

Talimat kapsamında, okul bünyesinde uygun mescit bulunmayan durumlarda, bu ihtiyacın karşılanması için ilçe milli eğitim müdürlüklerinin din öğretimi şubeleri aracılığıyla koordinasyon sağlamaları gerektiği bildirildi.

ANAYASA VURGUSU

Uygulamanın Anayasa’nın 24. maddesinde düzenlenen “din ve vicdan hürriyeti” kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, okul idarelerinden bu çerçevede hareket etmeleri talep edildi.

TAKİP VE BİLGİLENDİRME SORUMLULUĞU

Gönderilen yazıda, ilgili okul müdürlüklerine gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanın takip edilmesi ve koordinasyonun sağlanması konusunda ilçe milli eğitim müdürlüklerinin hassasiyetle hareket etmesi gerektiği ifade edildi.