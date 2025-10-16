Konut Fiyat Endeksi (KFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 oranında artarken, yıllık bazda reel olarak yüzde 0,8 geriledi. Böylece konutta reel fiyat düşüşü serisi 20. ayına ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerine göre, eylül ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,7 arttı. Yıllık bazda ise fiyatlar nominal olarak yüzde 32,2 oranında yükseldi. Ancak aynı dönemde reel bazda yüzde 0,8 oranında düşüş yaşandı.

Bu gerilemeyle birlikte konut fiyatlarında reel düşüş serisi tam 20 aya ulaştı.

ÜÇ BÜYÜK İLDE DURUM

Eylül ayında konut fiyatlarındaki artış oranları, üç büyük ilde şöyle gerçekleşti:

İstanbul: Aylık artış yüzde 1,5 – Yıllık artış yüzde 30,7

Ankara: Aylık artış yüzde 2,3 – Yıllık artış yüzde 41,1

İzmir: Aylık artış yüzde 2,9 – Yıllık artış yüzde 34,4

Bu oranlar nominal artışları gösterirken, enflasyon etkisi hesaba katıldığında reel fiyat değişimleri birçok bölgede negatif seyretmeye devam ediyor.