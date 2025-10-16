"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde şüpheliler ;
1- Sezgin Baran KORKMAZ
2- Cihan EKŞİOĞLU
3- Çağlar ŞENDİL
4- Melike YÜKSEL
5- Sinan GÖRKEM GÖKÇE
6- Şaban KAYIKÇI
7- Alpan KESKİN
Hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararlarına istinaden operasyon icra edilmiş olup, şüpheliler Cihan EKŞİOĞLU, Şaban KAYIKÇI, Şaban ŞENDİL, Melike YÜKSEL, Sinan Görkem GÖKÇE gözaltına alınmıştır.
Soruşturma gizliliği gözetilerek ve genişletilerek, titizlikle işlemlere devam olunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."