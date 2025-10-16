2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Türkiye, Kocaeli Stadı’nda Gürcistan’ı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Milli takımın gollerini Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydetti.

Karşılaşma öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız’ın dua ettiği anların görüntüsü sosyal medyada gündeme oturdu. Bu görüntüleri alıntılayan CHP'li gazeteci Memduh Bayraktaroğlu, duaya ilişkin eleştirel ifadeler kullandı.

“İSPANYA MAÇINDAN ÖNCE DE DUA ETMİŞLERDİ”

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Bayraktaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hatırladınız mı, 6 gol yedikleri İspanya maçından önce de aynen böyle dua etmişlerdi ama dua etmeden çıkan güçlü İspanyollar karşısında rezil olmuşlardı" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında, "Bu çocukları akılla yönetirseniz, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında olduğu gibi harikalar yaratırlar" diyen Bayraktaroğlu, "Siz yeter ki onlara maçları duaların değil aklın ve gücün kazandığını öğretin" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM, GRUPTA AVANTAJ YAKALADI

Gürcistan karşısında alınan 4-1’lik galibiyetin ardından A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda ilk iki sıra için önemli bir avantaj elde etti. Kocaeli’deki karşılaşmada özellikle ikinci yarıda sergilenen oyun beğeni topladı.