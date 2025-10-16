İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı meclis toplantılarının ikinci oturumunda, İstanbul ile Gazze arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik komisyon raporları oy birliğiyle kabul edildi. Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’de gerçekleşen oturumda, gündem dışı konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi.

GAZZE İÇİN DAYANIŞMA MESAJI

Gündem maddesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ve bölgedeki abluka koşullarına dikkat çekilerek, "Bu saldırılar adeta bir soykırıma doğru gitmektedir" ifadesine yer verildi. İstanbul ile Gazze arasında kurulacak kardeş şehir ilişkisinin, eğitim, kültür, ekonomik, ticari ve insani yardım alanlarında iş birliğini artıracağı belirtildi.

HUKUKİ DAYANAKLARLA SUNULDU

Protokol teklifi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18. maddesi (g) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 38. maddesi (g) bendi ve 74. maddesi kapsamında hazırlandı. Teklifin, AB Dış İlişkiler Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilerek meclis gündemine alındığı belirtildi.

GAZZE’YE İNSANİ YARDIM KARARI DA ALINDI

Mecliste, İBB'nin Gazze’ye yapacağı insani yardım da gündeme geldi. Gazze halkı adına belirlenecek yardım malzemelerinin, İBB imkânları çerçevesinde karşılanarak gönderilmesi yönündeki teklif de oy birliğiyle kabul edildi.