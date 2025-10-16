Avustralya merkezli ANZ Bank, değerli metallere ilişkin güncel tahminlerini yayımladı. Banka analistleri, altın fiyatlarının 2025 Aralık ayında ons başına 1.000 ABD dolarına kadar gerilemesini, ardından 2026 Haziran ayında 4.600 dolar seviyesine yükselerek zirve yapmasını bekliyor.

GÜMÜŞTE DE SERT YÜKSELİŞ TAHMİNİ

ANZ Bank, gümüş fiyatlarında da benzer bir yükseliş öngörüyor. Yapılan açıklamaya göre, gümüşün 2026 Haziran ayında ons başına 57,50 dolara kadar çıkması tahmin ediliyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Ons altın bu sabah 4.242,17 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Sabah saatlerinde fiyat, düne göre yüzde 0,78 artışla 4.240,83 dolardan işlem gördü. Yıl başından bu yana altındaki toplam artış yüzde 61,5'e ulaştı. Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 5,5, ay başından bu yana ise yüzde 9,8 oranında değer kazandı.