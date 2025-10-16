İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara merkezli 10 ilde change araç şebekelerine yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 35 kişinin gözaltına alındığını belirten Yerlikaya, bunlardan 10'unun tutuklandığını bildirdi.

495 KİŞİ MAĞDUR EDİLDİ

Yerlikaya, 2025 yılının ilk 9 ayında 19 ilde change araç şebekelerine karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bilgiler de paylaştı. Bu süreçte 495 vatandaşın mağdur edildiğini ifade eden Yerlikaya, toplam 407 şüphelinin yakalandığını söyledi.

407 ŞÜPHELİDEN 160’I TUTUKLANDI

Yıl boyunca yakalanan 407 şüpheliden 160’ının tutuklandığını açıklayan Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızı mağdur eden bu suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için bunları takip ediyoruz, her an enselerindeyiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."