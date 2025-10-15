Üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir destek süreci başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde etmelerini amaçlayan “Part-Time Çalışma Programı” başvurularının resmen açıldığını duyurdu.

HAFTADA 3 GÜN ÇALIŞMAYA 15.162 TL

Program çerçevesinde öğrenciler, haftada 3 gün kendi üniversite kampüslerinde belirli saatlerde çalışarak ayda 15 bin 162 TL gelir sağlayabilecek. Bu sistemle öğrenciler hem maddi destek alacak hem de çalışma hayatıyla erken yaşta tanışacak.

KONTENJAN 150 BİNE ÇIKARILDI

Uygulamanın ilk etapta 50 üniversitede başladığını belirten Bakanlık, programa gösterilen yoğun ilgiden dolayı kontenjanın 100 binden 150 bine yükseltildiğini bildirdi. Uygulamanın kısa süre içinde ülke genelindeki tüm üniversitelerde devreye alınması planlanıyor.