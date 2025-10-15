Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat sürdü. Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"TÜRKİYE EMİN ELLERDEDİR"

Türkiye'yi hedefleriyle buluşturma çabalarımız hız kesmeden sürüyor. Son toplantımızdan bu yana yine yoğun bir mesai görevi geçirdik. İçerde toplu açılış törenleri ve il ziyaretleri dışarda uluslararası zirveler ve seyahatler ile millete hizmet mücadelemizi kararlılıkla devam ettirdik.

Ana muhalefetle aramızdaki zihniyet farkı kendini daha net belli ediyor. Dünyanın içinden geçtiği fırtınalı dönemde Türkiye liyakatli kadroların riyasetindedir, emin ve ehil ellerde güvendedir.

"KAZANIMLARI GÜÇLENDİREREK DEVAM ETTİRMEKTE KARARLIYIZ"

Yargımız kendi alanında anayasanın çizdiği sınırlar çerçevesinde adaletin tecellisi için gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en mühim çıktılarından biri olan bu kazanımları güçlendirerek devam ettirmekte kararlıyız.

Son asrın en ciddi sağlık krizinden Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa, bölgemizdeki kanlı çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar birçok meselede bunu gördük yaşadık, tecrübe ettik.

"BİZİ TENKİT EDENLER TAKDİR EDER KONUMA GELİYOR"

Tuzağa düşmedik, oyuna gelmedik. Ülkemize ekonomik ve sosyal maliyet üretecek güçlü maceraya atılmadık. Dün bizi hem koronavirüs salgınında hem de Rusya-Ukrayna savaşı konusunda yerenler bugün takip ettiğimiz dengeli politikalara övgüler diziyor.

Bizi tenkit edenlerin kimi zaman 2 yıl kimi zaman 4 yıl kimi zaman çok daha gecikmeli de olsa bizi takdir eder konuma gelmeleri elbette kendi gelişimleri açısından önemlidir. Doğruyu bildikleri halde ikrar edemeyenler için ise yapabileceğimiz bir şey yoktur.

"SUMUD FİLOSUNA GÜÇLÜ MORAL DESTEĞİ VERDİK"

İşte onlar boş beleş işler peşinde koşarken, biz geride bıraktığımız 2 hafta boyunca ülkemize ve milletimize hizmet için aşkla koşturduk.

Bir Ekim'de Türkiye Büyük Millet meclisimizin 28. Dönem dördüncü yasama yılının açılışını gerçekleştirdik. Yeni dönemin farklı fikir, teklif ve değerlendirmelerin saygı, uzlaşı ve hoşgörü içinde özgürce ifade edildiği bir yıl olması temennilerimizi ilettik.

4 Ekim'de toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan 50 projemizin açılış ve temel atma törenlerini icra etmek üzere Sultanbeyli ilçemizdeydik. Bu yatırımların bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını diliyor.

4 Ekim tarihi bizim için bir başka önemli ve kritik gün oldu. Israil'in işgal ve soykırımına tepki olarak farklı ülkelerden Gazze'ye doğru yelken açan Sumud filosuna güçlü moral desteği verdik.

Vatandaşlarımızın da içinde olduğu aktivistlerin tahliye sürecini başarıyla yönettik. Başlattığımız tahliye operasyonuyla 36'sı Türk vatandaşı toplam 137 aktivisti ülkemize güvenle getirdik.

7 Ekim'deki ikinci tahliye sürecinde 16 vatandaşımızın ilk etapta Ürdün'e geçişini ardından 15'inin ülkemize gelişini sağladık. Gözaltına alınan 3 milletvekilimiz de Bakü üzerinden Türkiye'ye sorunsuz sıkıntısız bir şekilde ulaştı .Türk hava yollarımızın 10 Ekim'de düzenlediği özel bir seferle 18'i vatandaşımız olan 21 ülkeden toplam 94 aktivisti Türkiye'ye intikal ettirdik. Filoya katılarak insanlığın vicdanına tercüman olan tüm vatandaşlarımıza tüm aktivistlere bir kez daha teşekkür ediyor tekrar geçmiş olsun diyorum.

Batılı aktivistlerin tahliye operasyonlarımızdan övgüyle bahsettiği bu olayda Türkiye'yi suçlayan anları ise milletimin vicdanına havale ediyorum.

"NÜKLEER ENERJİYE YATIRIM YAPMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ana muhalefetin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini hedef alan yakışıksız iddia ve ithamlarını tek tek çürüttük.

Sakarya gaz sahasından şu anda 4 milyon hanemizin doğalgaz ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sayı 2026'da 8 milyona 2028'de inşallah 16 milyona çıkacak.

Akkuyu'da ilk elektriği çok yakın bir zamanda üreteceğiz. Ana muhalefetin balıkları öne sürerek yaptığı eleştirilere aldırmadan nükleer enerjiye yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Yine muhalefetin çarpıttığı konuya açıklık getirmek istiyorum. Sahip olduğumuz madenlerin katma değerli şekilde uluslararası pazarlara sunuluyor. Özellikle nadir toprak elementleri, savunma sanayinden yenilenebilir enerji sistemlerine, elektrikli araçlardan haberleşme ve uzay teknolojilerinde kritik rol oynuyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda 125 bin metre sondaj yapıldı. Çalışma sahasında nadir toprak elementleri barit ve florit başta olmak üzere 694 milyon ton kaynak olduğu tespit edildi. Bu saha dünyanın ikinci büyük nadir toprak kaynak sahasıdır.

17 nadir toprak elementinin 10'unun bulunduğu Beylikova'da 12,5 milyon ton nadir toprak oksitleri yer alıyor. Dünyanın en büyük 5 üreticisinden birisi olmak istiyoruz.

İlk etapta yıllık 1200 ton cevher işleyeceğimiz. Eti maden pilot üretim tesisini devreye aldık. Pilot tesisin endüstriyel tesise dönüşmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milletin bize güvensin bize inansın, Allah'ın izniyle biz bu güveni boşa çıkarmayacağız.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURAN BİZ OLDUK"

Türkiye dış politikasındaki barıştan, adaletin ve çözümden yana aktif tutumuyla günden güne vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Özellikle çatışma çözümlerinde Batı'nın takip ettiği, örnek aldığı bir ülke konumundayız.

Suriye ihtilafında 13,5 yıl boyunca duruşumuzu asla bozmadık. Suriyeli mazlumları mazlumların ve terör örgütlerinin insafına bırakmadık.

Ana muhalefetin sürekli övgü yağmuruna tuttuğu Batılı ülkeler mültecileri almamak için dikenli tel örgülerin arkasına saklanırken, biz Suriyeli kardeşlerimizi bağrımıza bastık. Tarihin doğru tarafında duran biz olduk. Zaman bizi haklı çıkardı.

Bugün komşumuz Suriye ile ilişkilerimiz her alanda güçleniyor. Suriye'de istikrar kökleştikçe inşallah her şey çok daha iyi olacaktır.

"GAZZE'DE KIRILGAN DA OLSA BİR GÜVEN İKLİMİ OLUŞTU"

Bakınız sadece Suriye'de değil Gazze'de de Türkiye ilk günden itibaren hakkın haklının ve adaletin safında yer almıştır.

Gazze'nin vatanlarını savunan evlatlarına terörist iftirası asla atmadık. Birilerine şirin gözükmek uğruna Filistin direnişine kara çalmadık. İnandığımız neyse kalbimizden geçen neyse eğip bükmeden kimseden de çekinmeden onu cesaretle haykırdık.

102 bin tonu bulan insani yardımlarımızı Gazzeli kardeşlerimizin yanında olduk.

Katıldığımız tüm toplantılarda uluslararası bütün platformlarda Gazze'yi ve Filistin davasını korkusuzca savun. Bütün bunları yaparken Gazze'de ateşkesin sağlanması için çalışmayı da hiçbir zaman ihmal etmedik.

Bir süredir çok farklı kanallardan yürüttüğümüz diplomasinin de katkısıyla Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz. 2 yıllık zulmün çetin ve soykırımın ardından elhamdülillah Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu.

"GAZZELİ ÇOCUKLARIN YÜZLERİNDE TEBESSÜM ÇİÇEKLERİ AÇIYOR"

2 yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerine tebessüm çiçekleri açıyor. Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldıkları yerlere insan seli olup akıyor, yıkıntıların arasında insanlar. Bulabildikleri bir parça eşyaya tutunarak hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Bunlar bizim tam olarak anlayabileceğimiz değil. Sadece izleyip tahayyül edebileceğimiz mutluluklardır.

Gazze'de neler yaşadıklarını en iyi Gazzeli mazlumlar bilir. 2 yıl boyunca çektikleri çileleri en iyi masum çocuklar, 68 bin şehidi toprağa vermenin acısını yüreği yanık anneler, babalar bilir. Sadece onları anlamaya çalışabiliriz.

Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu sadece ateşkes imzaladılar diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir defa bunu açıkça ortaya konulması gerekir İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız.

Bu gerçeğin Filistin direniş hareketi Hamas ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında ama buna rağmen ümitvarlar. Umutlu olmak istiyorlar. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz.

"BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM"

Şarm El-Şeyh'de hem imzacı 4 ülkenin lideri hem de diğer ülkelerin liderleri olarak çok net bir irade ortaya koyduk. Deklarasyonla bölgemizde kalıcı barışa ve istikrara giden yolda kıymetli adım attık. Deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Amerika, Mısır ve Katar'ın benzer tavır sergileyeceğine inanıyorum.

Rehine ve mahkum takasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu. İnsani yardırmaların girişleri hızlandı. 350'ye yakın TIR'ımız giriş yaptı. Dün 900 ton yardım taşıyan 17. iyilik gemimizi Mersin'den bölgeye yolcu ettik. Bunun devamı da gelecek. İnşallah kış bastırmadan insani yardımlarımıza ağırlık vereceğiz.

Şov yapmadan, başkaları gibi PR peşinde koşmadan yardımlarımıza devam edeceğiz. Bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele hız kesmeyecek. Biz mazluma kol kanat gererken sadece Rabbimizin rızasını gözetiyoruz. Hakkın rızası halkın duasından başka kimseden beklentimiz yok.

Samimiyet, hasbilik, tevazu rehberimiz olmaya inşallah devam edecek. Son nefesimize kadar doğruluktan, dürüstlükten, canla başla çalışmaktan geri duymayacağız.