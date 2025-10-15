Brent petrolün varil fiyatı 61,50 dolara kadar gerileyerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Petrol fiyatlarındaki bu düşüşle birlikte döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira civarında indirim bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt ürünlerinden benzinde yaşanacak indirimin ardından yeni fiyatlar şöyle şekillenecek:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 52,18 TL

Motorin: 53,27 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 52,00 TL

Motorin: 53,13 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara:

Benzin: 53,03 TL

Motorin: 54,29 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir:

Benzin: 53,35 TL

Motorin: 54,61 TL

LPG: 27,53 TL

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ

Brent petrol fiyatlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Petrolün varil fiyatının 61,50 dolara gerilemesi, benzin fiyatında indirimin önünü açtı.