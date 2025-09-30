Eğitime Destek Platformu (EDEP) öncülüğünde düzenlenen Vakıf Okulu, 2025-2026 öğretim yılı için öğrenci başvurularını almaya başladı. Kağıthane'de faaliyet gösteren okul, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencileri hedef alıyor.

YAZ OKULUNUN DEVAMI NİTELİĞİNDE

Yaz boyunca düzenlenen eğitim programlarının ardından başlatılan bu yeni dönem, öğrenciler için eğitici ve eğlenceli etkinliklerin devamı niteliğinde olacak. Okulda akademik destek programlarının yanı sıra çok sayıda sosyal ve kültürel etkinlik de yer alıyor.

DERSLER VE ETKİNLİKLER

Vakıf Okulu kapsamında öğrencilere şu alanlarda eğitim ve faaliyetler sunulacak:

Akıl ve zekâ oyunları

Spor dersleri

Gezi ve ziyaretler

Sosyal faaliyetler

Yarışmalar ve turnuvalar

Kur’an-ı Kerim

Siyer-i Nebî

Temel dini bilgiler

Okul derslerine destek

Dil eğitimi

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN

Programa katılmak isteyen öğrenciler için başvurular internet üzerinden yapılabiliyor. Formu doldurarak kayıt olmak isteyenler aşağıdaki bağlantıyı kullanabiliyor:

Kağıthane Vakıf Okulu Başvuru Formu

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENİYOR

Proje; TÜGVA Kağıthane, Ensar Vakfı Kağıthane Şubesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kağıthane Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.