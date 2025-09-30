Marmaray’da yaşanan yumruklu saldırıya ilişkin dava, Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanık Ekrem Dur, müşteki Deniz Eroğlu ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanık Dur, olay günü evine gitmek üzere Marmaray’a bindiğini, trenin kapısında Zehra isimli küçük bir kızın durduğunu ve müştekinin kıza yönelik yüksek sesle konuşarak onu ağlattığını anlattı. Dur, kıza sahip çıkmak amacıyla araya girdiğini, sonrasında aralarında sözlü tartışma yaşandığını ve tehdit edildiğini öne sürdü.

“KAVGA OLACAK DİYE VURDUM, PİŞMANIM”

Savunmasında kendisini şu sözlerle ifade etti:

"Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın" dedim. O da "Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun" diyerek karşılık verdi. Tartışma uzayınca müştekiyle kavga çıkacağını düşündüğünü ve bu nedenle istemsizce yumruk attığını belirten Ekrem Dur, olay nedeniyle pişman olduğunu ve özür dilediğini söyledi.

MAĞDURUN BURNU KIRILDI

Müşteki Deniz Eroğlu ise olay anında çocuklarının yanında bulunduğunu, saldırının ardından burnunun kırıldığını ve kanamaya başladığını belirtti. Eroğlu, sanığın kendisine iftira attığını ve asıl bu durumdan dolayı daha fazla üzüldüğünü ifade etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Ekrem Dur’u "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 gün hapis cezasına çarptırdı. Ceza, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile ertelendi. Sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmedildi.

BABA HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

Olayda adı geçen Zehra A.’nın, müşteki Deniz Eroğlu hakkında da hakaret iddiasıyla şikayette bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.