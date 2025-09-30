Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece saatlerinde denize açılan balıkçılar, deniz yüzeyinde insansız bir deniz aracı tespit etti. Avlanma sırasında radarlarına takılan cismi incelemek üzere yaklaşan balıkçılar, ilk etapta fiberden yapılmış bir balıkçı teknesi olduğunu düşündü.

Cismi vinç yardımıyla gemilerine alan balıkçılar, daha sonra askeri ekipman izlenimi veren yapısıyla karşılaştı. Şüphe üzerine Yoroz Balıkçı Barınağı’na getirilen deniz aracı, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur."

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından liman bölgesine giriş ve çıkışlar kapatıldı. İstanbul’dan özel uzman ekip talep edilirken, insansız deniz aracının menşeiyle ilgili teknik inceleme sürüyor. İlk değerlendirmelerde, aracın Ukrayna'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.