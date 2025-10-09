ING, Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesinde, mart ve nisan aylarında yaşanan iç siyasi belirsizliklerin yatırımcı güvenini kısa süreli etkilediğini belirtti. Ancak banka, politika yönünde değişiklik olmayacağına dair verilen güçlü mesajlar ile TCMB'nin hızlı ve kararlı adımlarının piyasalarda istikrarı yeniden sağladığını aktardı.

TL VARLIKLARA YERLİ İLGİSİ ARTTI

Mayıs ayından itibaren brüt rezervlerde rekor seviyede artış yaşandığını kaydeden ING, bu yükselişin sadece dış kaynak girişlerinden değil, aynı zamanda TL cinsi varlıklara yönelik yerli yatırımcı ilgisinin artmasından kaynaklandığını ifade etti.

GÖRÜNÜM AÇISINDAN RAHATLAMA VURGUSU

Eylül ayında yaşanan yeni siyasi gelişmelere rağmen yatırımcıların temkinli ve güvenli bir duruş sergilediğini belirten banka, bu durumu güçlü makroekonomik temellerin ve olumlu küresel risk ortamının desteklediğini bildirdi.

OVP SİNYALLERİ PİYASAYI DESTEKLEDİ

ING, iç politikanın kısa vadede gündemde kalmaya devam edeceğine işaret etti. Ancak Orta Vadeli Program’ın sürdürüleceğine dair net sinyallerin verilmesinin, ekonomik görünüm açısından piyasaları rahatlattığını ifade etti.