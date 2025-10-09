İstanbul’da Serdar Öktem'ün aracında uğradığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma üçüncü gününde sürüyor. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

SALDIRGANLARIN GÖRÜNTÜLERİ

Polis, saldırganların kimliğinin tespit edilmesini sağlayan en net görüntülerin, saldırıdan yaklaşık yarım saat sonra bir benzincide kaydedildiğini açıkladı. Görüntülere Star Haber ulaştı.

AZMETTİRİCİNİN KİMLİĞİ

Şüphelilerin sorgusunda, cinayetin azmettiricisinin örgütün iki numarası olduğu iddiası ortaya çıktı. Azmettiricinin yurt dışında olduğu, Rusya’da yakalandıktan sonra izini kaybettirdiği ve konuyla ilgili olarak Interpol’e bildirimde bulunulduğu aktarıldı. Yakalama bülteni çıkarılması beklendiği ifade edildi.

OLAY GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Saldırı günü Serdar Öktem, Anadolu Yakası’nda bir görüşmeye gitmek üzereyken aracında vuruldu. Üzerinde ruhsatlı olduğu belirtilen bir silah bulundu. Takip edildiğini fark eden Öktem’in silahını belinden çıkardığı, namluya mermi sürdüğü ancak tetik çekemeden vurulduğu kaydedildi. Polis, Öktem’in silahını incelemeye aldı.

MOTİF VE ÖRGÜT İDDİALARI

Soruşturmada, cinayetin nedeni kesinleşmemiş olmakla birlikte suç örgütleri arasındaki çekişmenin olası bir sebep olarak değerlendirildiği iddiaları yer aldı. Ağustos ayında Daltonlar çetesinin bir üyesinin İspanya’da öldürüldüğü, iddiaya göre Serdar Öktem’in Casperlar adlı örgütle yakın ilişki içinde olduğu ve son aylarda tansiyonun yükseldiği öne sürüldü.

SİLAH TEDARİKİ VE CEP TELEFONU İNCELEMESİ

Gözaltındaki şüphelilerin sorguları sırasında cep telefonları kriminal incelemeye alındı. Saldırıyı organize eden şüphelilerin, tetikçilere para verdiği, uzun namlulu silahları ise başka bir suç örgütünden temin ettikleri iddiası ortaya kondu.

İŞLEM SÜRECİ

Soruşturmayı yürüten ekipler, gözaltındaki şüphelilerin cuma günü (adliye sevk tarihi olarak bildirildiği şekilde) adliyeye sevk edilmelerini planlıyor.