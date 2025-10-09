Altın fiyatları, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler ile ABD’de bu yıl faiz indirimlerinin süreceği beklentileriyle yükselişini sürdürerek ons başına 4 bin dolar seviyesini aştı. Ancak bu tarihi zirve sonrasında yatırımcıların karlarını realize etmesiyle birlikte fiyatlarda sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER ETKİLİ OLDU

Çarşamba günü, İsrail ile Hamas, ABD Başkanı Donald Trump tarafından önerilen Gazze planının ilk aşaması olan ateşkes ve rehine anlaşmasını kabul etti. Bu gelişmenin, Birleşmiş Milletler tarafından "soykırım" olarak tanımlanan iki yıllık savaşın sona ermesini sağlayabileceği bildirildi.

Capital.com analisti Kyle Rodda, "İsrail ile Hamas arasındaki birinci aşama anlaşmasının önemini göz ardı edemezsiniz (çünkü) altının yükselmesinin nedenlerinden biri jeopolitik risklerdir, ancak yeni bir rekor kırdıktan sonra bu muhtemelen karları realize etmek için uygun bir mazeret" ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA 4042 DOLARA KADAR YÜKSELİŞ

Güne 4040 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 4001 dolar, en yüksek 4042 dolar seviyelerini gördü. Son işlemlerde 4039 dolardan alıcı buldu.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM ETTİ

Gram altın ise 5417 liradan başladığı günde en düşük 5369 lira, en yüksek 5424 lira seviyelerini gördü. Şu anda 5415 liradan işlem görüyor.