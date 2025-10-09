Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 02:54'te 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

5.4’LÜK DEPREMİN ARDINDAN ARTÇILAR SÜRÜYOR

Simav'da 28 Eylül’de yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 12 binden fazla artçı sarsıntı meydana gelmişti. Gece gerçekleşen 4.9 büyüklüğündeki depremin de bu artçı sarsıntılar arasında yer aldığı belirtildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Bursa, Balıkesir, İzmir, Uşak ve çevresindeki diğer illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

VALİ IŞIN’DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada yapmış olduğumuz incelemede şu ana kadar olumsuz bir vaka ile karşılaşılmamıştır." ifadelerini kullandı.