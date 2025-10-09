İstanbul’da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde etkili olan aralıklı yağmur, kent genelinde trafik yoğunluğunu artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CepTrafik haritasına göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı.

Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 74 seviyesine çıkarken, Anadolu Yakası’nda bu oran yüzde 90’a kadar yükseldi.

KÖPRÜLER VE TÜNELDE İLERLEME GÜÇLÜKLE SAĞLANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde araçlar yavaş ilerledi. Bağlantı yollarında da yoğunluk dikkat çekti.

Avrupa Yakası’nda D-100 Karayolu üzerinde, Bakırköy’den başlayan trafik yoğunluğu köprü geçişlerine kadar sürdü. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki yönde de trafik akışı yavaşladı. TEM Otoyolu’nda ise Esenyurt ile Avcılar, Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında ilerleme güçlükle sağlandı.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINDA

Anadolu Yakası’nda birçok noktada trafik akışı durma noktasına geldi. D-100 Karayolu'nda, Kartal’dan Göztepe’ye kadar Edirne istikametinde, Göztepe’den Maltepe’ye kadar ise Ankara istikametinde yoğunluk gözlendi. Pendik ve Tuzla arasında da her iki yönde gecikmeler yaşandı.

TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli ile Ataşehir arasında birçok bölgede araçlar güçlükle seyretti. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde yoğunluk Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ise Fikirtepe'den itibaren başladı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINDA YOĞUNLUK

Yağış, toplu ulaşımı da etkiledi. Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade gibi aktarma merkezlerinde otobüs, metrobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluştu.