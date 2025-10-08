CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimini eleştirdi ve Sumud Filosu’na destek mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, İsrail yönetimini "küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı" olarak tanımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel sermayenin büyük ortağı ama Ortadoğu’nun azgın azınlığı olan İsrail yönetimine 'Dur!' diyebilme cesareti, Filistinlilerin vatanlarında verdiği var olma kararlılığının adı ve yaşayan vicdanların su yoluyla insanlığa götürdüğü umuttur Sumud Filosu."

ÜÇ MİLLETVEKİLİNE VE VATANDAŞLARA MESAJ

Sumud Filosu’nda yer alan milletvekilleri Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan ve Mehmet Atmaca ile birlikte seyahate eşlik eden vatandaşlara hitap eden Kılıçdaroğlu, duygusal bir dille şu ifadeleri paylaştı:

"Milletimizin iradesini üzerinde taşıyan üç milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Necmettin Çalışkan, Mehmet Atmaca ve filoya eşlik eden vatandaşlarımızın:

Ayaklarına taş değer,

Gemilerine dalga vurur,

Üç vekil değil, üç milyon Mehmetçik gelir;

Kıyamet kopar ama adalet yerini bulur."

“BİN SELAM OLSUN” DEDİ

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda Filistin’e insanlık vicdanını taşıyan herkese teşekkür ederek şu sözlerle mesajını tamamladı:

"İnsanlık vicdanını cesaretle Filistin’e taşıyan her bir kardeşime bin selam olsun."