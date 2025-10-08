Yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı’nda, farklı siyasi partilere mensup 7 belediye başkanı AK Parti’ye geçti.
Toplantı sırasında sahneye çıkan belediye başkanlarının rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
FARKLI PARTİLERDEN AK PARTİ’YE GEÇİŞ
AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler şu şekilde:
-
Gökhan Budak – Ardahan Göle Belediye Başkanı (eski CHP’li)
-
Abdulbaki Kara – Gümüşhane Şiran Belediye Başkanı (eski DP’li)
-
Abid Özdemir – Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı (eski DEVA Partili)
-
Uşak Ataş – Sarıpınar Beldesi Belediye Başkanı (eski DEVA Partili)
-
Eşref Varol – Bingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)
-
Soner Erkan – Giresun Ören Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)
-
Hayrettin Küçük – Bingöl Merkez Sancak Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)