Yeni yasama yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı’nda, farklı siyasi partilere mensup 7 belediye başkanı AK Parti’ye geçti.

Toplantı sırasında sahneye çıkan belediye başkanlarının rozetlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

FARKLI PARTİLERDEN AK PARTİ’YE GEÇİŞ

AK Parti’ye geçen belediye başkanlarının isimleri ve geldikleri partiler şu şekilde:

  • Gökhan BudakArdahan Göle Belediye Başkanı (eski CHP’li)

  • Abdulbaki KaraGümüşhane Şiran Belediye Başkanı (eski DP’li)

  • Abid ÖzdemirMuş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Belediye Başkanı (eski DEVA Partili)

  • Uşak AtaşSarıpınar Beldesi Belediye Başkanı (eski DEVA Partili)

  • Eşref VarolBingöl Merkez Ilıcalar Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)

  • Soner ErkanGiresun Ören Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)

  • Hayrettin KüçükBingöl Merkez Sancak Belediyesi Başkanı (eski Yeniden Refah Partili)