DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyaset gündeminde 1 haftadır tartışma konusu olan Meclis resepsiyonundaki fotoğrafa ilişkin konuştu. Babacan kendisini eleştiren CHP'ye de yüklenerek; "Size mi soracağız?" dedi.

"NEREYE GİDECEĞİMİZİ SİZE Mİ SORACAĞIZ?"

"Ben şimdi o tayfaya seslenmek istiyorum: Siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına? Bakın, buradan açık ve net söylüyorum; Gecesini gündüzünü birbirine katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz? Nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? 5 yıldır dilimizde tüy bitti. Diyoruz ki siyasette “diyalog” ayrı bir şeydir, ”işbirliği” ayrı bir şeydir. Biz siyasette her daim diyalogdan yanayız… Ama bunlar anlamıyorlar."

CHP'lilerin 'kendilerinden olmayanlara her fırsatta hakaretler yağdırdıklarını' söyleyen babacan, "Bu güruh “Biz asılız, aslolan biziz” diyor. Başkalarına tahammülleri yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçmişte başbakanlık yapmış Ahmet Davutoğlu ve eski bakanlarından Ali Babacan’la yan yana oturmuştu.

Babacan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Kendilerinden görmediklerine her fırsatta hakaretler yağdırıyorlar. Ülkedeki muhalefeti, dar bir ideolojinin tekelinde sanıyorlar. Kendilerine açıkça sesleniyorum: Sizin gibilerin vesayet dönemi çoktan bitti. 28 Şubat’ta da benzer kafalar devredeydi. AK Parti’nin kapatma davasını buna benzer bir güruh destekledi. 27 Nisan E-muhtırasının arkasında benzer bir zihniyet hakimdi. 367 kararı denilen hukuk garabetini tasarlayanlar bunlardan farklı değildi. Bizi konuşturmasınlar. 367 kararını destekleyenler; “Eşi başörtülü birisi, bu ülkeye Cumhurbaşkanı olamaz” diyenlerdi. Evet, benzer kafa. Kim ne derse desin; Biz buradayız, ve siz buna alışacaksınız! Evet, alışacaksınız! Çünkü biz yılmayacağız, yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz."