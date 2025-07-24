Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Kurul, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43’e indirme kararı aldı.

GECELİK FAİZLERDE DE İNDİRİM

PPK kararı kapsamında, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 49’dan yüzde 46’ya, gecelik vadede borçlanma faiz oranı ise yüzde 44,5’ten yüzde 41,5’e düşürüldü.

PPK'DAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Karara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Enflasyonun ana eğilimi haziran ayında yatay seyretmiştir." denildi. Ayrıca, temmuz ayında aylık enflasyonun aya özgü unsurlarla geçici olarak artabileceği ifade edildi.

Açıklamada, "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir. Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Yeni faiz kararıyla birlikte Merkez Bankası, 2025 yılının ikinci yarısına enflasyon ve talep dinamiklerini gözeterek adım atmış oldu.