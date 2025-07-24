Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Öğrenci Servisi Planlama, Takip, Kontrol, Bilgilendirme ve Yönetim Sistemi", yürürlüğe giren yönerge ile uygulamaya alındı. Sistem, taşımalı eğitim hizmeti sağlayan servislerin daha güvenli, denetlenebilir ve kurallara uygun şekilde çalışmasını amaçlıyor.

VELİLER ANLIK TAKİP YAPABİLECEK

Yeni sistemle birlikte MEB ve veliler, öğrenci servislerinin anlık ve geçmişe dönük konumlarını, rotalarını, süratlerini, sürüş dinamiklerini, araç ve sürücü bilgilerini, kapı hareketlerini, iç ortam koşullarını ve taşıma kapasitelerini izleyebilecek.

Bu veriler analiz edilerek kayıt altına alınacak ve raporlanacak. Böylece hem hizmetin kalitesi artırılacak hem de güvenlik açısından önemli bir adım atılmış olacak.

SESLİ UYARI VE MESAJLA BİLGİLENDİRME

Veliler, öğrencilerin araca biniş-iniş saatleri, servis aracının bekleme noktasına varış zamanı, okul giriş ve çıkış saatleri gibi bilgileri mesaj ve sesli uyarılarla alacak. Bu sayede, öğrencilerin ailelerinden habersiz servis kullanması gibi durumların önüne geçilecek.

GÜVENLİK RİSKLERİNE KARŞI ÖNLEM

Sistem, olumsuz hava koşullarında öğrencilerin dışarıda beklemesini önleyecek. Aynı zamanda, yanlış servise binme gibi hataların da önüne geçilecek. Sabah erken saatlerde yaşanabilecek güvenlik risklerine karşı da koruma sağlanmış olacak.

ŞOFÖR-VELİ İLETİŞİMİ GÜVENLİ HALE GELECEK

Servis şoförleri ve veliler arasındaki iletişim, kişisel numara paylaşımı olmadan, sistem üzerinden güvenli ve kayıtlı şekilde sağlanacak. Veliler ayrıca yaşadıkları sorunları anlık veya geçmişe dönük olarak raporlayarak yetkililere iletebilecek.

Yeni sistemin tüm Türkiye genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki servis araçlarında uygulanması planlanıyor.