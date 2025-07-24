Altın piyasaları 24 Temmuz 2025 Çarşamba sabahına sakin bir başlangıç yaptı. Dün 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, yeni güne 4.398,92 TL alış ve 4.399,43 TL satış fiyatıyla başladı.

ZİRVE SEVİYE DOLAR VE TAHVİL ETKİSİYLE GELDİ

23 Temmuz tarihinde ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvili faizlerindeki düşüş, altın fiyatlarında sert bir yükselişi beraberinde getirdi. Bu hareketlilik gram altının tarihi zirvesine ulaşmasında etkili oldu.

ONS ALTINDA DA DURAĞANLIK VAR

Uluslararası piyasalarda da ons altın yatay bir seyir izliyor. Sabah saatleri itibarıyla ons altın 3.383,49 dolar alış ve 3.383,86 dolar satış fiyatıyla işlem görüyor.

DİĞER ALTIN TÜRLERİNDE GÜNCEL DURUM

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, çeyrek, Cumhuriyet ve diğer altın türlerine de yansıdı. 24 Temmuz sabahı itibarıyla güncel fiyatlar şöyle: