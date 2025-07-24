Almanya'da 1984 yılında "kasten öldürme" suçundan aranan ve 41 yıldır firari durumda bulunan N.G., Hatay'da yakalandı. Emniyet kaynakları, şüphelinin Türkiye’de olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldığını belirtti.

INTERPOL KOORDİNASYONUYLA OPERASYON

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarda, şüphelinin Hatay’daki bazı akrabalarına ait adresleri mercek altına aldı. Yapılan saha ve teknik incelemelerde, N.G.’nin bu adreslere zaman zaman uğradığı tespit edildi.

SERİNYOL MAHALLESİ’NDE GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, fiziki takibin ardından şüphelinin Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgede güvenlik önlemleri alınarak düzenlenen operasyonda N.G. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.