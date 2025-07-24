UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turan, “Bu statta ne kadar cesur oynanabilirse o kadar cesur oynayacağız. Karşımızda Beşiktaş var, buna saygı duymazsak başımıza iş alırız” dedi.

"HANGİ TAKIM ELENİRSE YAZIK OLACAK"

Beşiktaş karşılaşmasının kendisi için özel bir anlam taşıdığını dile getiren Turan, “Bugün de hikaye barındıran tarihi statta benim için özel bir hikaye. Kendi ülkeme Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü olarak gelmek heyecan verici” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulübün gücüne dikkat çeken Turan, “Beşiktaş, en mutlu olmadıkları sezonda bile Fenerbahçe, Galatasaray ve Athletic Bilbao’yu yendi. Hangi takım elenirse yazık olacak” dedi.

SAVUNMA VE TOPA SAHİP OLMA ÜZERİNE

Savunma odaklı oyun anlayışına karşı olduğunu belirten Turan, “Ben dünya tarihinde savunmayla kazanan az takım olduğunu düşünüyorum” diyerek topa sahip olmanın oyun felsefelerinin temeli olduğunu belirtti. Turan, takımların hem geçiş hem set oyununa uygun olduğunu, ancak topu bırakmak istemediklerini vurguladı.

"1 AYDA BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEK ZOR"

Takıma yeni katılmasına rağmen oyuncularının gelişiminden memnun olduğunu belirten Turan, “1 ayda bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Ama oyuncularıma teşekkür ederim. Onların gelişmesi beni mutlu ediyor” dedi. Savunma hattında bazı değişiklikler gerektiğini belirten Turan, bunun için fiziksel olarak yüzde 100 hazır olmalarının şart olduğunu söyledi.

"ZOR BİR STAT, HAZIR OLACAĞIZ"

“Beşiktaş ile oynamak dünyadaki bütün takımlar için zor” diyen Turan, Dolmabahçe atmosferine dikkat çekerek, “Beşiktaş’ın seyircisini zaten dünyanın en önemli taraftarlarından biri” ifadelerini kullandı. Rekabetin dostluk çerçevesinde gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

"TAKIM HEDEFLERİ ÖN PLANDA"

Kariyer hedeflerinden ziyade takımın uzun vadeli gelişimini önemsediklerini söyleyen Turan, “Bu maç, sezonumuz ve oyuncularımızın gelişimi için önemli. Tam tersi olursa üzülürüm ama gelişimimizi etkilemez” dedi.

"SHAKHTAR GİBİ OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Basın toplantısının sonunda yeniden anların önemine vurgu yapan Turan, “Shakhtar gibi oynamaya çalışacağız. Bazen iyi savunmak da cesarettir. Anları doğru oynamak önemli” sözleriyle mücadeleye hazır olduklarını ifade etti.