Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bir temizlik markası ile gerçekleştirdiği reklam kampanyasıyla gündeme geldi. Persil logolu tişörtle kamera karşısına geçen Güler'in yer aldığı reklam görseli, sosyal medyada hızla yayıldı.

Ancak paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, Persil markasının boykot edilen markalar arasında yer aldığını savunarak tepki gösterdi.

"PARAYA MI İHTİYACIN VARDI?" ELEŞTİRİLERİ

Kullanıcıların bir kısmı Güler’e doğrudan hitap ederek, “Paraya mı ihtiyacın vardı?”, “Bu işin bir de ahiret boyutu var” gibi ifadelerle tepkisini dile getirdi. Bazı paylaşımlarda, futbolcunun dini değerler üzerinden sembolikleşmiş gol sevinci ile reklam arasında çelişki kurularak eleştiriler yöneltildi.

"BOYKOT MARKASI" TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Tartışmaların odağında yer alan marka hakkında ise farklı görüşler ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar, Persil markasının Almanya merkezli Henkel şirketine ait olduğunu ve İsrail menşeili olmadığını ifade etti. Ürünlerin üretim yerinin ambalajdan kontrol edilebileceği de hatırlatıldı.

"ARDA GÖNLÜMÜZDEN DÜŞTÜ" MESAJLARI

Reklam paylaşımının ardından birçok kullanıcı, Arda Güler’in “halkın hassasiyetine aykırı davrandığını” savunarak hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Gelen yorumlar arasında, futbolcunun reklam gelirini Gazze’ye bağışlaması gerektiği çağrıları da yer aldı.

Henüz Arda Güler veya temsilcileri tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.