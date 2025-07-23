Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi.

"ALLAH’TAN RAHMET, MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Erdoğan, açıklamasının devamında, “Ormanlarımızı korumak için canları pahasına mücadele veren kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangını sırasında görev yapan ekiplerin alevlerin arasında kalması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Olay, Türkiye genelinde büyük üzüntüyle karşılandı.