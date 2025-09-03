Büyükşehirlerde bazı bölgelerde yüzde 1400'e kadar çıkan rayiç bedel artışları emlak vergilerini doğrudan etkileyerek vatandaşın tepkisini çekti. Rayiçlerdeki beklenmedik artışa karşı çok sayıda kişi dava açmaya hazırlanıyor.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, konuyla ilgili açıklamasında, "Vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Demir, 2026’da uygulanacak vergilerle ilgili yasal düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağını bildirdi.

İKİ FARKLI MÜDAHALE YÖNTEMİ MASADA

Mustafa Demir, müdahale için iki farklı yöntem üzerinde çalışıldığını ifade etti. Buna göre, ya arsa birim metrekaresi sınırlandırılacak ya da mevcut emlak vergileriyle kıyaslama yöntemi kullanılacak. Demir, bu teknik çalışmaların Meclis gündemine 2026'dan önce geleceğini belirtti.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz" diyen Demir, teklifin Ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını söyledi.

HUKUKÇULAR: "DAVA AÇMA HAKKI VAR, 8 EYLÜL SON GÜN"

Gayrimenkul hukukçuları, rayiç bedel artışlarına karşı vatandaşların vergi mahkemelerine başvurma hakkı bulunduğunu hatırlattı. Avukat Ali Güvenç Kiraz, takdir komisyonu kararlarının askıya çıkmasının ardından 30 gün içinde dava açılması gerektiğini belirterek, "7 Eylül Pazar’a denk geldiği için son gün 8 Eylül Pazartesi saat 17:00" dedi.

Kiraz, UYAP üzerinden dava açacak olan vatandaşların ise aynı gün saat 23:59'a kadar başvuruda bulunabileceğini açıkladı.

"SOKAK SOKAK DEĞERLENDİRME YAPILIYOR"

Kiraz, rayiç bedellerin takdir komisyonları tarafından sokak bazlı belirlendiğine dikkat çekerek, "Mahallede biri dava açtı diye herkesin hak iddia etmesi mümkün değil. Her sokakta ayrı dava açılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca, özel ve nitelikli projelerin bulunduğu sokaklarda alınacak mahkeme kararlarının yalnızca o projedeki mülk sahiplerini kapsayacağını vurguladı.

"DAVALAR KISMEN KABUL EDİLEBİLİR"

Kiraz, sokakta otel, üniversite veya marina gibi özel projeler yoksa, açılacak davalardan herkesin olumlu yönde etkilenebileceğini söyledi. Ancak vergi mahkemelerinin kararlarının kısmen kabul, kısmen ret şeklinde de olabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, 2021'deki değerlere göre 3-5 kat artış yaşanan sokaklarda, enflasyon ve yeniden değerleme oranları gerekçe gösterilerek belediyelerin kendilerini savunabilecekleri ifade edildi.

"2017’DE DE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI"

Kiraz, 2017 yılında benzer bir artış yaşandığını hatırlatarak, "Hükümet o dönemde ‘Yüzde 50’den fazla artış olamaz’ kararı almıştı. Şimdi de benzer bir adım atılabilir" dedi.

"ERTELEME GÜNDEMDE OLABİLİR"

Avukat Çiğdem Kezer ise rayiç bedel artışlarının bölgesel farklılık gösterdiğini belirtti. Kezer, taşınmazın konumu, kamu hizmetlerine yakınlığı gibi kriterlerin bedel üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Kezer, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz' açıklaması, itiraz süresinin uzatılabileceğini işaret ediyor" ifadelerini kullandı.