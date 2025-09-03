Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karabük ve Kastamonu’daki üç ayrı noktada çıkan orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Yumaklı, yangınlarla mücadeleye dair son durumu kamuoyuyla paylaştı.

Yumaklı, "Şu an için ülkemizde aktif bir yangın yok" açıklamasını yaptı. Yangınların farklı bölgelerde aynı anda çıkmasının müdahale gücünü böldüğünü belirten Bakan, yangın riski sürecinin henüz sona ermediğine dikkat çekti.

15 EKİM’E KADAR ATEŞ YAKILMAMALI

Orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere de değinen İbrahim Yumaklı, açık alanlarda ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

Ayrıca, yangınlar nedeniyle tahliye edilen yerleşim yerlerine dönüşler konusunda da uyarıda bulunan Bakan, "Tedbir amacıyla boşaltılan yerlere geri dönüşler köy bazında bildirilecek. Bu açıklamadan sonra hemen vatandaşlarımız evine dönmesinler. Valiliklerimizin açıklaması takip edilsin" ifadelerini kullandı.

KARABÜK VE KASTAMONU’DAKİ YANGINLAR

Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü başlayan ve Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne kadar ilerleyen yangın, bölgeye sıçrayan diğer bir yangınla birlikte yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan ikinci yangına da gece boyunca hem havadan hem karadan müdahale edildi.

DOKUZ KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle toplam dokuz köy tahliye edildi. Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Şiringüney, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerinden toplam 594 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Bin 46 büyükbaş ve küçükbaş hayvan da güvenli alanlara taşındı.

DUMAN VE İS ANKARA’YA KADAR ULAŞTI

Yangınların ardından ortaya çıkan yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgarlarla birlikte Çankırı ve Ankara’ya kadar ulaştı.