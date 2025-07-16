Merkez Bankası verilerine göre, 2025 yılının ocak-mayıs döneminde Türk vatandaşlarının yurt dışında yaptığı gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 artarak 1 milyar 31 milyon dolara ulaştı. Ortalama döviz kuru üzerinden hesaplandığında bu tutar yaklaşık 40 milyar TL’ye denk geliyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul alımı için sırasıyla ocak ayında 144 milyon, şubatta 190 milyon, martta 227 milyon, nisanda 232 milyon ve mayıs ayında 238 milyon dolar döviz transfer edildi.

YABANCININ TÜRKİYE'YE YATIRIMI AZALDI

Aynı dönemde yabancıların Türkiye’de yaptığı gayrimenkul yatırımları, geçen yıla kıyasla yüzde 49,5 oranında azalarak 726 milyon dolara geriledi. Böylece, 2025’in ilk beş ayında Türkiye’den çıkan döviz, giren dövizi 305 milyon dolar aştı. Bu fark, 2024’ün aynı döneminde 574 milyon dolarlık net giriş şeklindeydi.

SON BİR YILDA 2,3 MİLYAR DOLARLIK YURT DIŞI YATIRIM

Mayıs sonu itibarıyla son bir yıllık süreçte Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımları, toplam 2 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancıların Türkiye'deki yatırımları 2 milyar 111 milyon dolar oldu. Bu verilere göre yıllık bazda net 210 milyon dolarlık döviz çıkışı yaşandı.

Bu rakam, 2020 yılında 213 milyon dolar olan yurt dışına gayrimenkul için aktarılan dövizin, yıllar içinde kademeli olarak artarak 2024'te 2 milyar 153 milyon dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Mevcut trendin devam etmesi hâlinde, 2025 yılı sonunda bu tutarın 3 milyar dolara yaklaşabileceği belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN ROTALAR: DUBAİ VE YUNANİSTAN

2025 yılında Türklerin yurt dışında en çok gayrimenkul aldığı ülkeler arasında öne çıkanlar:

Birleşik Arap Emirlikleri (özellikle Dubai)

Yunanistan

İspanya

Portekiz

Yatırımcılar bu ülkeleri, yüksek kira getirisi, vergi avantajları, oturum izni ve seyahat özgürlüğü gibi nedenlerle tercih ediyor.

Özellikle Yunanistan’da 250 bin Euro değerindeki gayrimenkul yatırımı, oturum izniyle birlikte tüm Avrupa kapılarını açma avantajı sunuyor. Türkiye, Dubai'de en fazla gayrimenkul yatırımı yapan 7. ülke konumunda bulunuyor.

YABANCI YATIRIMLARDA SERT DÜŞÜŞ

Yabancıların Türkiye’deki konut yatırımları 2022’de 6 milyar 273 milyon dolar ile zirveye çıkarken, bu rakam:

2023’te 3 milyar 560 milyon dolara

2024’te 2 milyar 822 milyon dolara geriledi

2025 yılında ise bu rakamın 1,5 milyar doların altında kalabileceği tahmin ediliyor.

NET DÖVİZ GİRİŞİNDE GERİLEME

Yılın ilk beş ayında doğrudan yatırımlar kapsamında Türkiye ekonomisine sağlanan net döviz girişi, 1 milyar 228 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemindeki 1 milyar 733 milyon dolara göre yüzde 29,2 daha düşük. Böylece 505 milyon dolarlık bir gerileme yaşandı.

Cari işlemler açığı ilk beş ayda 21 milyar 39 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu açığın yalnızca yüzde 5,8’i doğrudan yatırımlarla finanse edildi. Geçen yıl aynı oran yüzde 11,4’tü.

TÜRK SERMAYESİ YURT DIŞINA YÖNELDİ

2025’in ocak-mayıs döneminde Türk şirketlerinin yurt dışına doğrudan yatırım amacıyla yaptığı toplam döviz transferi, tasfiyeler hariç net 3 milyar 499 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu rakamın:

2 milyar 880 milyon doları doğrudan yatırım (gayrimenkul dahil)

619 milyon doları ise yurt dışı grup şirketlerine verilen kredi ve geri ödemelerden oluştu

Aynı dönemde yabancı sermayenin Türkiye’ye doğrudan yatırım olarak getirdiği net kaynak 2 milyar 68 milyon dolar oldu.

TÜRKİYE’DEN YURT DIŞINA SERMAYE AKIŞI ARTIYOR

Verilere göre Türklerin yurt dışına aktardığı doğrudan yatırımın, Türkiye’ye gelen yabancı sermayeye oranı geçen yıl yüzde 57,3 iken, bu yıl yüzde 74’e yükseldi. Bu durum, sermaye hareketlerinin yön değiştirmekte olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Dünya